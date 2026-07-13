Rafael López Aliaga podrá ser candidato a regidor de Lima: JNE declaró fundada su apelación

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación presentada por Renovación Popular y habilitó a Rafael López Aliaga para postular como primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Con ello, el organismo electoral dejó sin efecto la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que había declarado improcedente su inscripción por su condición de senador electo.

La controversia giró en torno a si la proclamación de López Aliaga como senador era suficiente para impedir una nueva candidatura. Durante la audiencia, la defensa del líder de Renovación Popular sostuvo que existe una diferencia entre haber sido elegido y proclamado como senador y ejercer efectivamente el cargo, ya que el político no ha juramentado ni asumido funciones en el Parlamento.

Especialistas explicaron que Rafael López Aliaga comunicó formalmente al JNE y al Congreso su decisión de no recibir la credencial, no prestar juramento y no asumir el escaño para el que fue elegido. Con estos argumentos, la agrupación política solicitó que se reconociera su derecho a participar en los comicios municipales integrando la lista encabezada por Luis Rubio, candidato a la Alcaldía de Lima.

PUBLICARÁN FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Aunque el JNE ya dio a conocer el sentido de su fallo favorable a Renovación Popular, la resolución aún no incluye la fundamentación jurídica de los magistrados, la cual será publicada en los próximos días. Días antes de la audiencia, López Aliaga reiteró públicamente que no será parte del nuevo Senado al sostener que no reconoce los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales debido a presuntas irregularidades.