José María Balcázar podría afrontar consecuencias legales si concede gracias presidencial a Pedro Castillo

La eventual excarcelación del expresidente Pedro Castillo mediante la figura de la gracia presidencial continúa en evaluación, según lo ha manifestado el presidente José María Balcázar. Pese a que el ministro de Justicia, Luis Jiménez, expresó públicamente su desacuerdo con una eventual liberación del exmandatario, la posibilidad sigue generando un intenso debate político y jurídico.

El abogado constitucionalista Víctor García Toma advirtió que el jefe de Estado podría enfrentar serias consecuencias legales si decide otorgar la gracia presidencial sin cumplir los requisitos establecidos por la Constitución. El especialista señaló que una medida de este tipo requiere el refrendo del ministro de Justicia y que, de no respetarse ese procedimiento, podría configurarse un presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes constitucionales del presidente.

Asimismo, García Toma explicó que el indulto no resulta aplicable al caso de Pedro Castillo debido a que el exmandatario aún no cuenta con una sentencia firme. Respecto a la gracia común, sostuvo que tampoco correspondería porque el proceso judicial no ha superado los plazos previstos por el ordenamiento jurídico, por lo que no existiría sustento legal para conceder ese beneficio.

PODRÍA SER INHABILITADO

El constitucionalista agregó que, además de una eventual denuncia penal, Balcázar podría afrontar un proceso por infracción constitucional en el Congreso. Indicó que una eventual inhabilitación requeriría el voto favorable de al menos 87 congresistas y podría impedirle ejercer cargos públicos por un periodo de hasta diez años. Mientras tanto, la posibilidad de liberar a Pedro Castillo continúa ocupando un lugar central en el debate político nacional.