Keiko Fujimori recibió credenciales de presidenta electa

ACTUALIZACIÓN: PALABRAS AL PUEBLO PERUANO

La presidenta electa agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura y aseguró que trabajará para cumplir las expectativas depositadas en su gobierno. Además, afirmó que su gestión estará al servicio de todos los peruanos, incluidos quienes optaron por otras propuestas políticas, bajo el lema de “Gobernar para todos”.

Asimismo, destacó que su elección representa un hecho histórico al convertirse en la primera mujer elegida presidenta de la República. Finalmente, dedicó su triunfo a las mujeres peruanas y reafirmó su compromiso de promover su fortalecimiento y empoderamiento durante su gestión.



ACTUALIZACIÓN: UN NUEVO ESTADO

La presidenta señaló que una de las principales tareas de su gestión será fortalecer la presencia del Estado en las zonas más vulnerables del país. Asimismo, afirmó que la seguridad ciudadana será una prioridad, por lo que se impulsarán acciones para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

También sostuvo que el éxito de su gobierno se reflejará en la mejora de la calidad de vida de los peruanos y aseguró que se buscará optimizar el uso de los recursos del Estado para ejecutar proyectos y atender de manera eficiente las necesidades de la población.



ACTUALIZACIÓN: PALABRA DE KEIKO FUJIMORI

Tras recibir las credenciales que oficializan a Fuerza Popular como la fórmula ganadora de las Elecciones Generales 2026, la presidenta electa agradeció al Jurado Nacional de Elecciones y destacó la responsabilidad que asume al frente del próximo gobierno.

Durante su discurso, afirmó que trabajará por todos los peruanos y que su gestión se basará en la confianza y la unidad nacional. Además, señaló que priorizará la atención de sectores clave como educación y salud, con el objetivo de reducir brechas y mejorar la calidad de vida de la población.

ACTUALIZACIÓN:

La entrega de credenciales comenzó con el segundo vicepresidente de la República, Miguel Ángel Torres. Posteriormente, se realizó la entrega al primer vicepresidente, Luis Galarreta, como parte del protocolo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones.

Acto seguido, Keiko Fujimori recibió la credencial que la acredita como presidenta constitucional de la República, desatando nuevamente la algarabía y los aplausos de los asistentes presentes en el Gran Teatro Nacional. Con este acto, quedó oficialmente certificada su elección como jefa de Estado.

ACTUALIZACIÓN:

Asimismo, Burneo destacó que todos los votos tienen el mismo valor, independientemente de su procedencia, reafirmando que tanto el sufragio emitido en cualquier región del país como el voto de los peruanos en el extranjero poseen la misma importancia dentro de un Estado democrático y soberano.

En ese sentido, señaló que la elección de las nuevas autoridades ha sido el resultado exclusivo de la voluntad popular expresada en las urnas, por lo que corresponde respetar y fortalecer la institucionalidad democrática, expresando su deseo de que este acto marque el inicio de una nueva etapa para el país y que la confianza depositada por millones de peruanos sea honrada con responsabilidad por las autoridades que asumirán el poder del Estado.



ACTUALIZACIÓN:

La ceremonia continuó con la lectura del acta de proclamación de resultados de las Elecciones Generales 2026, en la que se oficializó el triunfo de Fuerza Popular en los comicios, destacando el trabajo realizado por los organismos electorales y la transparencia del proceso.

Posteriormente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dio inicio a la entrega de credenciales a la presidenta electa, Keiko Fujimori. Durante su discurso, resaltó que el máximo organismo electoral reconoce y respeta la voluntad soberana expresada por el pueblo peruano en donde por primera vez elige a una presidenta mujer, desatando la algarabía en los asistentes.



ACTUALIZACIÓN

La ceremonia dio inicio con el ingreso de la presidenta electa, Keiko Fujimori, acompañada de sus vicepresidentes, quienes fueron ovacionados por los asistentes al ingresar al escenario principal al ritmo de la frase “¡Sí se pudo!”.

Como parte del acto inaugural, se presentó una puesta en escena a cargo del Coro Nacional de Niños del Perú, que interpretó diversas piezas musicales en el marco de la ceremonia protocolar.

ACTUALIZACIÓN: ENTREGA DE CREDENCIALES

El acto protocolar, que registró algunos retrasos en su programación, está a punto de llevarse a cabo. La presidenta electa, Keiko Fujimori, salió de su domicilio con dirección al Gran Teatro Nacional, lugar donde se desarrollará la ceremonia oficial.

En los exteriores del recinto, miles de simpatizantes permanecen a la espera del inicio del evento, siguiendo cada detalle a través de una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión. Asimismo, diversas autoridades nacionales e invitados especiales se dirigieron hacia el teatro para participar en la ceremonia, entre ellos las hijas de la presidenta electa.

NOTA ANTERIOR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará este miércoles 15 de julio la ceremonia de entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta de la República electa para el periodo 2026-2031. El acto oficial se desarrollará desde las 11:30 de la mañana en el Gran Teatro Nacional.

Durante la ceremonia también recibirán sus credenciales los integrantes de la fórmula presidencial ganadora de las Elecciones Generales 2026. Luis Galarreta, elegido como primer vicepresidente, y Miguel Torres, quien asumirá la segunda vicepresidencia de la República.

La entrega de estos documentos representa el reconocimiento formal de los resultados electorales y acredita a las autoridades electas para ejercer sus funciones durante el próximo quinquenio.

ACTO OFICICIAL

La ceremonia comenzará con la instalación de la mesa de honor, encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, junto a los demás integrantes del pleno del organismo electoral. Posteriormente, se entonará el Himno Nacional y se dará lectura a la resolución de proclamación de la fórmula presidencial vencedora.

El momento central será la entrega individual de las credenciales a Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres, documento que oficializa su condición de autoridades electas para el periodo 2026-2031.

DISCURSO DEL JNE

Por otro lado, al término de la ceremonia, el titular del JNE ofrecerá un discurso institucional y el evento concluirá con la fotografía oficial de los integrantes de la fórmula presidencial junto a los miembros del pleno electoral. Cabe recordar que el organismo proclamó oficialmente los resultados presidenciales el pasado 3 de julio.