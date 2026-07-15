Keiko Fujimori convoca a la reconciliación nacional tras recibir credenciales

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió sus credenciales para el período 2026-2031 y, durante su discurso en el Gran Teatro Nacional, hizo un llamado a la reconciliación nacional y a la unidad de todas las fuerzas políticas. Asimismo, anunció que conformará un gabinete heterogéneo, integrado por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica y experiencia, sin distinción de su militancia partidaria.

En su mensaje, Fujimori sostuvo que el país debe dejar atrás la polarización generada tras las Elecciones Generales y remarcó que las diferencias políticas no deben convertirse en motivo de enfrentamiento. “Pensar distinto no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, sino aprender a construir sobre aquello que nos une”, expresó al convocar también a los gobiernos regionales, locales, al sector privado, la academia y la ciudadanía a trabajar de manera conjunta.

La mandataria electa afirmó además que el Perú enfrenta desafíos urgentes, como el avance del crimen organizado, y aseguró que su gestión estará enfocada en ofrecer resultados concretos. “No hemos venido a administrar la inercia, hemos venido a recuperar el sentido de urgencia del Estado”, manifestó, al señalar que cada ministerio tendrá metas definidas y que la ciudadanía podrá evaluar el desempeño de su Gobierno mediante una gestión basada en la transparencia y la rendición de cuentas.

AGRADECIÓ RESPALDO

Finalmente, Keiko Fujimori agradeció el respaldo de sus hijas, de sus candidatos a la vicepresidencia Luis Galarreta y Miguel Torres, así como de los integrantes de Fuerza Popular. La presidenta electa ratificó que asumirá oficialmente el cargo el próximo 28 de julio y aseguró que su administración buscará fortalecer la democracia, recuperar la confianza ciudadana y atender con responsabilidad las principales demandas del país.