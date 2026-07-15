Keiko Fujimori destaca condecoración a Julio Velarde: “Es un justo reconocimiento”

La presidenta electa Keiko Fujimori participó este martes en la ceremonia de condecoración organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en honor al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. Durante su intervención, felicitó al economista por la distinción recibida y afirmó que se trata de un reconocimiento merecido a una trayectoria marcada por el profesionalismo y el compromiso con el país.

En su discurso, Fujimori destacó que Velarde ha permanecido durante 20 años al frente del BCR, consolidándose como uno de los principales referentes económicos de la región. Señaló que su gestión refleja la importancia de la perseverancia, la responsabilidad y la visión de largo plazo para garantizar la estabilidad económica del Perú.

Asimismo, recordó que Julio Velarde continuará cinco años más en la presidencia del Banco Central de Reserva, luego de aceptar la propuesta formulada por la futura mandataria para permanecer en el cargo durante su gobierno. La continuidad del economista busca mantener la confianza en el manejo de la política monetaria y la estabilidad financiera del país.

RECIBIÓ CREDENCIALES

La ceremonia se realizó pocas horas después de que Keiko Fujimori recibiera las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones como presidenta electa para el período 2026-2031. La próxima mandataria asumirá oficialmente la Presidencia de la República el 28 de julio, cuando iniciará su gestión para los próximos cinco años.