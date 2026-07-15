Instalan Junta Preparatoria del nuevo Congreso Bicameral

El Congreso de la República instaló oficialmente la Junta Preparatoria del nuevo Parlamento Bicameral. El grupo es presidido por el senador Miguel Torres, de Fuerza Popular, por ser el candidato más votado del partido con mayor representación.

Durante la primera sesión, de carácter protocolar, participaron congresistas, familiares e invitados. La Junta volverá a reunirse este viernes para definir los primeros acuerdos relacionados con la organización del nuevo Legislativo.

Entre sus principales funciones figuran coordinar la juramentación de senadores y diputados, asignar los escaños en los hemiciclos, distribuir oficinas y preparar la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso.

La Junta Preparatoria permanecerá en funciones hasta el 26 de julio. Un día después deberá quedar instalada la nueva Mesa Directiva, que recibirá a la presidenta electa Keiko Fujimori durante la ceremonia oficial del 28 de julio.