Keiko Fujimori anuncia crédito preaprobado del Banco Mundial para enfrentar el fenómeno El Niño

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que el Banco Mundial otorgó un crédito preaprobado para financiar acciones de prevención ante la posible llegada del fenómeno El Niño. El anuncio se realizó tras una reunión con representantes del organismo internacional.

Durante el encuentro, Fujimori sostuvo una reunión con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordero, con quien abordó una agenda de trabajo enfocada en políticas públicas y proyectos para los próximos cinco años.

La futura mandataria señaló que uno de los principales objetivos será ejecutar obras preventivas y coordinar esfuerzos entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales para disponer de maquinaria y recursos que permitan reducir los riesgos asociados al fenómeno climático.

Si bien aún no se ha informado el monto del crédito, Keiko Fujimori destacó que este financiamiento facilitará la implementación de medidas preventivas y fortalecerá la capacidad de respuesta del Estado frente a una eventual emergencia ocasionada por El Niño.