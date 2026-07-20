Conozca a los candidatos a la Mesa Directiva del nuevo Congreso bicameral

El Congreso de la República se alista para una semana clave con la juramentación de los 190 parlamentarios que integrarán el nuevo Legislativo bicameral. Tras ello, se iniciará el proceso para elegir a las mesas directivas de las cámaras de Diputados y Senadores.

Mientras continúan las conversaciones entre las bancadas, diversas agrupaciones políticas sostienen que la oposición debería asumir la conducción del Parlamento para garantizar el equilibrio de poderes y fortalecer la labor de fiscalización al Ejecutivo.

Las negociaciones se intensificarán en las próximas horas, ya que el sábado vence el plazo para presentar las listas de candidatos. La elección de las nuevas autoridades del Congreso está prevista para el domingo.

En paralelo, también surgieron cuestionamientos por los beneficios económicos que reciben los trabajadores de confianza del Parlamento. Algunos congresistas electos señalaron que buscarán revisar este sistema de bonificaciones durante la nueva legislatura.