Felipe VI, Milei, Kast, Noboa y más: los líderes políticos que asistirán a la investidura de Keiko Fujimori

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, confirmó este lunes la participación de diversos jefes de Estado y altas autoridades internacionales en la ceremonia de investidura de la presidenta electa, Keiko Fujimori, que se realizará el próximo 28 de julio en el Congreso de la República. El anuncio se dio tras una reunión con la mandataria electa para coordinar los detalles del programa oficial de las actividades previstas entre el 27 y el 29 de julio.

Entre las autoridades que han confirmado su presencia figuran el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Rodrigo Paz Pereira, de Bolivia; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; José Raúl Mulino, de Panamá; y Nasry Asfura, de Honduras. Asimismo, participará el primer ministro de Aruba, Mike Eman, junto con cancilleres y ministros de Estado de distintos países.

El canciller señaló que también asistirán delegaciones oficiales de Japón, China y Marruecos, además de otras representaciones diplomáticas que acompañarán la transmisión de mando. Según indicó, se espera una nutrida presencia de dignatarios extranjeros, quienes participarán en las actividades protocolares programadas para la asunción del nuevo Gobierno.

ASUMIRÁ CARGO EL 28 DE JULIO

Carlos Pareja adelantó además que Keiko Fujimori ha extendido invitaciones a diversas personalidades y líderes políticos internacionales, cuyos nombres aún no han sido revelados. La presidenta electa asumirá el cargo para el periodo 2026-2031, luego de recibir la semana pasada sus credenciales oficiales y agradecer el respaldo de sus simpatizantes, destacando que se convertirá en la primera mujer elegida por voto popular para ejercer la Presidencia del Perú.