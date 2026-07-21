Congreso: al menos 68 parlamentarios renunciarían a gastos de instalación

A pocos días del inicio del período parlamentario 2026-2031, diversas bancadas adelantaron que los congresistas que residen en Lima renunciarán al bono de instalación de S/ 15.600, beneficio previsto para cubrir los gastos de traslado y permanencia en la capital antes de asumir funciones.

Los 190 integrantes del nuevo Congreso bicameral jurarán al cargo este viernes. De acuerdo con las estimaciones, si todos los legisladores recibieran el bono, el Parlamento desembolsaría alrededor de S/ 2'964.000. Sin embargo, el beneficio ha generado cuestionamientos debido a que varios congresistas tienen domicilio en Lima y no requieren cubrir gastos de traslado.

BANCADAS SE PRONUNCIAN

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, sostuvo que los legisladores elegidos por Lima y quienes fueron reelegidos no accederán a este beneficio. "Es lo correcto, lo justo y lo necesario", manifestó.

Desde Juntos por el Perú, el parlamentario Jaime Quito informó que su bancada tampoco solicitará la asignación económica, al considerar que la prioridad debe ser atender las principales demandas de la población.

Fuerza Popular concentra el mayor número de parlamentarios residentes en la provincia de Lima, con 24 legisladores: 11 senadores y 13 diputados. Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno cuentan con 14 congresistas domiciliados en Lima cada una. Les siguen el Partido Cívico Obras, con siete legisladores; Ahora Nación, con seis; y Juntos por el Perú, con tres parlamentarios residentes en la capital.