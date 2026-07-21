EE. UU. enviará delegación a toma de mando de Keiko Fujimori

El Gobierno de Estados Unidos estará representado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, confirmó el canciller Carlos Pareja Ríos. Con ello, quedó descartada la asistencia del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio.

Según precisó el titular de Relaciones Exteriores, Landau encabezará la delegación estadounidense, la cual estará integrada por cinco o seis funcionarios que participarán en los actos oficiales de la transmisión de mando.

En otro momento, Pareja Ríos informó que la Cancillería viene realizando gestiones para restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, interrumpidas desde julio de 2024. Explicó que uno de los principales objetivos es lograr la reapertura del consulado peruano en Caracas para atender a los miles de connacionales que actualmente enfrentan dificultades para realizar trámites consulares.

El canciller señaló que estas gestiones incluyen coordinaciones con el Gobierno de Estados Unidos, al considerar que mantiene capacidad de interlocución con las autoridades venezolanas.

SITUACIÓN DIPLOMÁTICA CON MÉXICO

Respecto a la situación diplomática con México, cuyas relaciones permanecen suspendidas desde noviembre de 2025, Pareja Ríos reconoció que se trata de un tema complejo. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el caso de la ex primera ministra Betsy Chávez, cuyo asilo político motivó el quiebre de los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una ceremonia de reconocimiento al grupo USAR Perú del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que participó en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto ocurrido en Venezuela. En la actividad también fue homenajeada Kayra, la perrita rescatista que integró la misión y colaboró en la ubicación de personas atrapadas.