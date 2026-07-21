Keiko Fujimori tendría su primera reunión con el Gabinete el 29 de julio

La presidenta electa Keiko Fujimori tendría su primera reunión con el Gabinete Ministerial el próximo 29 de julio, fecha en la que asumiría oficialmente el cargo.

La información se conoció luego de que Fujimori se reuniera con representantes de la Iglesia Evangélica del Perú y solicitara que la tradicional Misa de Acción de Gracias se realice, por única vez, el 30 de julio.

Según explicó el pastor Miguel Bardales, la decisión respondería a la necesidad de que la nueva mandataria y su equipo ministerial atiendan con urgencia la situación del país y adopten sus primeras medidas de gobierno.

Asimismo, este jueves se entregarán los informes finales de transferencia de los ministerios. La senadora electa Patricia Juárez sostuvo que estos documentos deben reflejar con transparencia la situación real de cada sector para orientar las primeras decisiones de la nueva gestión.