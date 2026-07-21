Balcázar continuará como presidente hasta el 28 de julio

El presidente José María Balcázar permanecerá en el cargo hasta el 28 de julio, fecha en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República.

La precisión surge ante la duda de si su mandato terminaría este viernes 24 de julio, cuando los nuevos senadores y diputados juren sus cargos.

Expertos explicaron que Balcázar, pese a ser congresista, ejerce actualmente la Presidencia de la República por sucesión constitucional y continuará en funciones hasta la toma de mando de la nueva presidenta.

Sin embargo, señalaron que, durante esta etapa de transición, sus atribuciones se encuentran limitadas y debería concentrarse en actos de mera administración, evitando decisiones trascendentales antes del cambio de gobierno.