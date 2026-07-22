Congreso comunica a José María Balcázar que su mandato concluirá el 26 de julio

El Congreso comunicó oficialmente al presidente José María Balcázar que su gestión concluirá este domingo 26 de julio, en el marco del proceso de transferencia de mando previo a la asunción de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

La notificación fue realizada mediante un oficio firmado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien además invitó al mandatario a participar en la ceremonia de entrega de la banda presidencial programada para el lunes 27 de julio a las 9:00 de la mañana.

En el documento, Rospigliosi señaló que la decisión busca preservar la continuidad del orden constitucional y de la institucionalidad democrática del país. Asimismo, indicó que la fecha de culminación del mandato fue establecida conforme al ordenamiento constitucional y a los precedentes parlamentarios.

Tras la entrega de la banda presidencial, Keiko Fujimori asumirá oficialmente la Presidencia de la República durante la ceremonia de juramentación prevista para el martes 28 de julio en el Congreso bicameral.

GOBIERNO DE TRANSICIÓN

José María Balcázar llegó al Poder Ejecutivo el pasado 18 de febrero, luego de ser elegido presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Su ingreso a Palacio de Gobierno se produjo tras la censura de José Jerí, quien dejó la Presidencia del Congreso y, en consecuencia, la Jefatura del Estado.

Con ello, Balcázar se convirtió en el cuarto presidente del periodo 2021-2026, que comenzó con Pedro Castillo, continuó con Dina Boluarte y posteriormente con José Jerí. Como parte de la transferencia de funciones, el mandatario sostuvo en los últimos días una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori, con quien abordó temas relacionados con el Fenómeno El Niño Costero y la lucha contra la delincuencia organizada.