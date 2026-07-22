Gobierno de Balcázar realizó nombramientos en pleno proceso de transferencia

El Gobierno de José María Balcázar formalizó el nombramiento de al menos 14 funcionarios en diversos ministerios y organismos públicos entre el 11 y el 21 de julio, pese a que el equipo de transferencia de Fuerza Popular solicitó el pasado 10 de julio a la Presidencia del Consejo de Ministros suspender este tipo de designaciones durante el periodo de transición.

Las nuevas designaciones alcanzan a sectores como Justicia, Trabajo, Interior, Educación, Vivienda, Defensa y Energía y Minas. Entre los cargos designados figuran secretarios generales, jefes de gabinetes de asesores y directores generales, puestos considerados estratégicos dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.

El analista político Ángel Delgado cuestionó la continuidad de estos nombramientos y sostuvo que este tipo de decisiones no suele darse en los procesos de transferencia de gobierno. Además, consideró que la próxima administración debería revisar las designaciones y evaluar la permanencia de aquellos funcionarios que no cumplan con el perfil técnico o cuya designación responda a criterios distintos al mérito.

ANALIZAN SOLICITAR AUDITORÍA

Mientras tanto, Fuerza Popular analiza solicitar una auditoría a la gestión saliente una vez concluido el proceso de transferencia. La agrupación busca revisar las decisiones administrativas adoptadas durante las últimas semanas del gobierno de José María Balcázar, especialmente las relacionadas con los recientes nombramientos en el aparato estatal.