Keiko Fujimori visita a familiares de víctimas de incendio en Cercado de Lima

La presidenta electa, Keiko Fujimori, llegó este miércoles a la urbanización Manzanilla, en el Cercado de Lima, donde expresó sus condolencias a los familiares de las diez personas que fallecieron en el incendio registrado durante la madrugada. La lideresa de Fuerza Popular acudió al lugar con víveres para apoyar a los deudos y manifestó su solidaridad con la familia afectada.

Durante su visita, Fujimori señaló que pudo conversar con los familiares de las víctimas y destacó el trabajo que vienen realizando diversas instituciones en la atención de la emergencia. Asimismo, indicó que la Municipalidad de Lima también viene brindando ayuda a los afectados, mientras reiteró el respaldo de su agrupación política a la familia Vílchez Moscoso.

La futura mandataria anunció que regresará al lugar del siniestro la próxima semana, una vez que asuma oficialmente la Presidencia de la República, para coordinar acciones de apoyo. Además, confirmó que su primer viaje como jefa de Estado será a la provincia de Chupaca, en la región Junín, donde visitará a las familias damnificadas por el sismo registrado el último fin de semana.

DECRETOS DE URGENCIA

Finalmente, Keiko Fujimori adelantó que en la primera sesión de su Consejo de Ministros se aprobarán algunos decretos de urgencia, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre su contenido. Tras brindar declaraciones a la prensa, la presidenta electa de la República se retiró del lugar acompañada del diputado electo Pier Figari.