Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación alistan alianza en el Senado

El nuevo Congreso bicameral empieza a tomar forma. Este viernes se realizó la juramentación de los 60 senadores electos para el periodo 2026-2031, en una ceremonia marcada por mensajes políticos, gestos simbólicos y primeras señales de negociación para la conducción del Parlamento.

La ceremonia se desarrolló en la sala Raúl Porras Barrenechea, espacio que funcionará como la nueva Cámara de Senadores. La junta preparatoria estuvo encabezada por Miguel Torres, junto a Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante, quienes tuvieron a su cargo la juramentación de los legisladores electos.

Uno de los momentos más llamativos fue la juramentación de José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, quien juró por la libertad de su hermano. “Por Puña, por los hombres y mujeres más humildes de mi Perú y por la libertad del presidente Pedro Castillo. Sí, juro”, expresó durante la ceremonia.

También destacó la participación de Martha Chávez, quien volvió al Parlamento y juró por la memoria de Alberto Fujimori. “Por la memoria de mis padres que me inculcaron sus valores y por la memoria del ingeniero Alberto Fujimori, el mejor presidente de la historia del Perú. Sí, juro”, señaló. Chávez esa recordada por ser la primera mujer en presidir el Congreso en 1995.

La jornada incluyó otras juramentaciones con mensajes políticos. Iver Maraví juró por la libertad de Pedro Castillo, por una nueva Constitución y por justicia para las víctimas del sur; mientras que Marta Moyano lo hizo por María Elena Moyano, Alberto Fujimori y un país en orden. Asimismo, Silvana Robles juramentó junto a su pequeña hija.

BUEN GOBIERNO CONFIRMA ALIANZA PARA DISPUTAR LA MESA DIRECTIVA

Tras la ceremonia, senadores de Buen Gobierno confirmaron que existe una alianza con Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras de cara a la elección de la Mesa Directiva. Según señalaron, el objetivo es restablecer el equilibrio de poderes frente al Ejecutivo.

Uno de los voceros indicó que la lista aún terminará de definirse en las próximas horas, pero confirmó que la alianza existe. La elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados se realizará un pleno extraordinario este domingo, antes de la instalación oficial prevista para el 27 de julio y la ceremonia de cambio de mando del 28 de julio.