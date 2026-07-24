Peruanos esperan que Keiko Fujimori priorice la seguridad y genere más oportunidades

A pocos días de que Keiko Fujimori asuma la presidencia de la República, ciudadanos expresaron sus principales expectativas para el nuevo gobierno y pidieron que se priorice la lucha contra la inseguridad y la generación de oportunidades.

Entre las demandas también se encuentran una mayor atención a las regiones, el impulso al sector agrícola y la ejecución de obras en educación, salud e infraestructura.

PRINCIPALES NECESIDADES DEL PAÍS

Los ciudadanos esperan que la próxima gestión atienda las principales necesidades del país y cumpla con las promesas planteadas durante la campaña electoral.

El nuevo gobierno asumirá funciones en un contexto marcado por la preocupación ciudadana frente a la inseguridad y la necesidad de mejorar las condiciones económicas y sociales de los peruanos.