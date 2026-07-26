¿Qué esperan los peruanos del nuevo Gobierno?

A pocos días de que Keiko Fujimori asuma la Presidencia de la República, ciudadanos expresaron cuáles consideran que deben ser las principales prioridades del nuevo gobierno y coincidieron en que la lucha contra la inseguridad ciudadana debe encabezar la agenda desde el primer día de gestión.

Durante un recorrido por las calles, varios ciudadanos manifestaron que la delincuencia continúa siendo uno de los mayores problemas del país. Incluso, algunas personas que regresaron al Perú tras vivir varios años en el extranjero señalaron que esperaban encontrar un escenario distinto, por lo que pidieron medidas firmes para recuperar la seguridad.

Otros consideraron que combatir la criminalidad, la corrupción y las extorsiones permitirá generar mayor confianza para atraer inversiones, crear empleo y convertir nuevamente al Perú en un país seguro para vivir y recibir visitantes.

Las expectativas también alcanzan a las familias. Padres de familia señalaron que esperan que el nuevo gobierno impulse oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente sin necesidad de emigrar y que el crecimiento económico llegue también a las regiones.

ATENCIÓN AL SECTOR AGRARIO

Por su parte, agricultores reclamaron una mayor atención al sector agrario y solicitaron que sea considerado una prioridad en las políticas del próximo Ejecutivo, al señalar que históricamente ha sido relegado por los distintos gobiernos.

Aunque algunos ciudadanos reconocieron mantener dudas sobre la nueva administración, afirmaron que es momento de darle un voto de confianza y esperar que cumpla los compromisos anunciados durante la campaña.

En ese contexto, muchos esperan que el primer Mensaje a la Nación de la presidenta electa incluya anuncios concretos para enfrentar la delincuencia, reducir la corrupción y ejecutar obras en salud, educación e infraestructura.