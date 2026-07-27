Keiko Fujimori anuncia a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros

A pocas horas de asumir el mando, Keiko Fujimori ofreció una conferencia de prensa en la que anunció a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros de su gobierno. El también primer vicepresidente asumirá el cargo después de la ceremonia de toma de mando.

Durante su intervención, Fujimori Higuchi destacó la experiencia política de Galarreta Velarde y señaló que tendrá el desafío de liderar la Presidencia del Consejo de Ministros. “Este cargo exige mucho más que experiencia. Exige liderazgo, integridad, capacidad de gestión y equilibrio para afrontar las dificultades”, manifestó.

Por su parte, el exparlamentario andino agradeció la confianza depositada en él por la presidenta electa y se refirió a los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno en beneficio de los peruanos. “Agradezco la confianza. Tenemos objetivos claros y concretos”, declaró.

OTRAS DESIGNACIONES DEL GABINETE GALARRETA

La designación de Luis Galarreta no fue el único anuncio. Fujimori también confirmó el nombramiento de Elmer Cuba como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como el del excandidato presidencial del partido Sí Creo, Carlos Espá, como próximo ministro de Relaciones Exteriores.