¿Cómo será el cambio de mando presidencial este 28 de julio? Especialista explica el protocolo

A pocas horas de la ceremonia de transferencia de mando presidencial, el experto en protocolo de Estado, Carlos Tenicela, explicó cómo se desarrollará el proceso oficial previsto para este 28 de julio y precisó que este se rige tanto por la normativa vigente como por las costumbres protocolares del Estado.

Según indicó, la Constitución Política y el Reglamento del Congreso establecen que el presidente en funciones debe acudir al Parlamento para presentar su mensaje anual a la Nación antes de la juramentación del nuevo mandatario.

Tenicela señaló que, una vez concluido su discurso, José María Balcázar deberá retirarse la banda presidencial, entregarla al presidente del Congreso y dar por culminado su mandato. Posteriormente, la presidenta electa, Keiko Fujimori, será invitada a prestar juramento y ofrecer su primer Mensaje a la Nación.

El especialista explicó además que existen diferencias entre ambos discursos. Mientras el mensaje del presidente saliente debe ser aprobado previamente por el Consejo de Ministros, el discurso inaugural del mandatario electo no requiere esa aprobación.

ACTIVIDADES EN PARALELO

Asimismo, detalló que durante la mañana del 28 de julio se desarrollarán actividades protocolares en paralelo. Indicó que el presidente en funciones asistirá primero a la Misa y Te Deum y luego se dirigirá al Congreso para cumplir con su mensaje anual.

En tanto, señaló que la presidenta electa acudirá a la sede de la Cancillería, donde será investida como Gran Maestre de las principales órdenes honoríficas del país, entre ellas la Orden El Sol del Perú y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos. Posteriormente, permanecerá junto a los jefes de Estado y de Gobierno invitados hasta ser convocada al Congreso para asumir oficialmente la Presidencia de la República.