Juan Carlos Huertas: “Keiko Fujimori recibirá el bastón de mando con 5 estrellas”

La presidenta Keiko Fujimori recibirá el bastón de mando con cinco estrellas durante una ceremonia protocolar en la que será reconocida oficialmente como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, informó el coronel del Ejército Peruano en situación de retiro, Juan Carlos Huertas, en entrevista con 24 Horas Mediodía.

Huertas explicó que, tras la juramentación y el cambio de mando programados para este martes 28 de julio, la mandataria asumirá formalmente la máxima autoridad sobre las instituciones castrenses. Precisó que el reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas se realizará mediante un acto ceremonial en el que se le entregará el bastón de mando con cinco estrellas representativas de cada instituto armado.

Respecto a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, el coronel adelantó que el Ejército prepara algunas novedades para la tradicional ceremonia. Entre ellas, señaló que se evalúa la participación de aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú en un sobrevuelo que formaría parte del espectáculo.

GRAN PARADA Y DESFILE CÍVICO MILITAR

Finalmente, indicó que miles de ciudadanos podrán presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, que se desarrollará en las inmediaciones de la avenida Brasil, donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mostrarán sus capacidades operativas y rendirán homenaje al país durante las celebraciones por el aniversario patrio.