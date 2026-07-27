Presidentes de Ecuador, Paraguay y Panamá llegaron a Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori

Los presidentes de Ecuador, Paraguay y Panamá llegaron este lunes a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial, en la que Keiko Fujimori asumirá oficialmente la Presidencia de la República este 28 de julio. Las delegaciones extranjeras también tomarán parte en las actividades protocolares programadas por Fiestas Patrias.

El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, fue uno de los primeros jefes de Estado en arribar al país. Su visita tiene como objetivo asistir a la investidura presidencial y fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre Ecuador y el Perú.

También llegó a la capital peruana el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien participará en los actos oficiales de cambio de mando. A él se sumó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien integra la delegación de autoridades extranjeras invitadas a la ceremonia.

TAMBIÉN LLEGÓ EL REY DE ESPAÑA

La presencia de los tres mandatarios forma parte de la agenda internacional prevista para la toma de posesión de Keiko Fujimori, un acto que reunirá a representantes de diversos países, entre ellos el rey Felipe VI de España, lo que marcará el inicio oficial de su gestión al frente del Gobierno peruano.