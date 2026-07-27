Avanzan los preparativos para el cambio de mando presidencial

A tan solo horas de la ceremonia de cambio de mando presidencial en el Perú, la presidenta electa Keiko Fujimori ha mantenido una agenda intensa, recibiendo a diversos representantes de delegaciones extranjeras invitadas a las actividades oficiales por Fiestas Patrias.

En el Palacio de Torre Tagle, uno de los primeros encuentros que sostuvo fue con el rey de España, Felipe VI, con quien se reunió durante aproximadamente 50 minutos. Asimismo, también recibió al canciller de Japón y a otros representantes internacionales que participan en esta importante jornada protocolar.

BALCÁZAR ENTREGARÁ BANDA PRESIDENCIAL

Asimismo, el canciller Carlos Pareja despejó las dudas surgidas en torno al proceso de transferencia de mando entre el presidente José María Balcázar y la presidenta electa, Keiko Fujimori. “El presidente entregará la banda presidencial y nos despediremos en Palacio, en principio acudira al congreso a entregar la banda, pero no será una ceremonia sino un acto de entrega”, indicó.

Por otro lado, el canciller también se pronunció sobre Carlos Espá, quien asumirá el cargo en su reemplazo, destacando su trayectoria profesional. “Lo conozco hace muchos años, es un hombre muy inteligente y muy capaz”, agregó.

FUJIMORI SE REUNIÓ CON DELEGACIÓN ESTADOUNIDENSE

Por otro lado, Fujimori también se reunió con una delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador estadounidense en el Perú, Bernie Navarro, quien abordó diversos temas de interés bilateral. “Muy contento de nuestras reuniones con la delegación presidencial que vino a acompañar a la presidenta en su mando”, manifestó.