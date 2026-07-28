Keiko Fujimori inició su mandato: así fue la ceremonia de juramentación y los actos protocolares

La presidenta Keiko Fujimori inició este 28 de julio las actividades de su primer día de gobierno dejando su vivienda en medio de un fuerte resguardo policial y el respaldo de decenas de simpatizantes que se congregaron desde tempranas horas para acompañarla en el inicio de la jornada de transferencia de mando.

Agentes de Seguridad del Estado, efectivos de la Policía Nacional y representantes de la prensa permanecieron en los exteriores del inmueble a la espera de la salida de la mandataria, quien saludó a las personas que se encontraban en el lugar antes de dirigirse a las actividades oficiales.

Durante su aparición, también llamó la atención el atuendo elegido para la ceremonia, conformado por un diseño con bordados inspirados en las flores de Huancayo, complementado con un clutch de seda de inspiración huancaína y detalles de orfebrería que resaltan el trabajo de artesanos peruanos.

RESPALDO A LA NUEVA JEFA DE ESTADO

Los simpatizantes manifestaron su respaldo a la nueva jefa de Estado y expresaron su confianza en que su gestión priorice la lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación económica y la mejora de los servicios públicos. Asimismo, varios asistentes señalaron que esperan resultados concretos en materia de seguridad, salud, educación y generación de empleo, principales preocupaciones de la población.