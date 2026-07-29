Keiko Fujimori solicitará facultades al Congreso para impulsar reforma tributaria

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas con el propósito de poner en marcha un conjunto de reformas orientadas a dinamizar la economía y fortalecer el aparato productivo. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Ministros y será remitida al Parlamento para su evaluación.

El pedido permitirá que el Poder Ejecutivo emita decretos legislativos en materias específicas, entre ellas la reforma tributaria, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), la promoción de la formalización, el desarrollo productivo y la facilitación del comercio. La iniciativa forma parte de la estrategia económica presentada por la mandataria durante su primer Mensaje a la Nación.

Asimismo, el proyecto incorpora medidas para simplificar los procedimientos administrativos, reducir la carga regulatoria y eliminar barreras burocráticas que, según el Gobierno, dificultan la inversión y el crecimiento de las empresas. También plantea una reforma orientada a modernizar el Estado y hacer más eficientes los servicios públicos.

Otro de los aspectos incluidos en la solicitud es la autorización para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Con ello, el Ejecutivo busca contar con mayores herramientas legales para responder de manera más rápida a los problemas de inseguridad que enfrenta el país.

CONSEJO DE MINISTROS

La propuesta fue aprobada durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Ministros, realizada este miércoles 29 de julio bajo la conducción de la presidenta Keiko Fujimori. De obtener el respaldo del Congreso, el Ejecutivo podrá desarrollar las reformas anunciadas para impulsar la inversión privada, fortalecer la competitividad, reducir la informalidad y generar un entorno más favorable para el desarrollo económico del país.