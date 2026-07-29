24 Horas Edición Central

29/07/2026

Ministro de Transportes se pronuncia sobre pedido de facultades al Congreso

Rafael Rey señaló que el Gobierno trabaja en la organización de los equipos y respaldó el próximo pedido de facultades legislativas que presentará el Ejecutivo al Congreso.



En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Hipódromo de Monterrico fue escenario del Gran Clásico Independencia, la principal competencia hípica del país por el aniversario patrio, que reunió a diversas autoridades y figuras políticas recientemente electas.

Entre los asistentes estuvo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, quien se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitará al Congreso de la República.

REFORMAS E INICIATIVAS

En declaraciones a 24 Horas, el titular del MTC sostuvo que el Ejecutivo buscará acelerar la ejecución de las reformas y proyectos pendientes. "Hay muchas cosas por hacer, no hay que perder ni un minuto. Además, muchas cosas están retrasadas. Los detalles los daré una vez que conozca las cosas y organice los equipos de trabajo", manifestó.

El ministro evitó adelantar el contenido de las iniciativas que impulsará su sector y señaló que primero culminará el proceso de organización del ministerio antes de anunciar las acciones que emprenderá durante la nueva gestión.


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