Ministro del Interior se pronuncia sobre permanencia de Óscar Arriola al mando de la PNP

El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció sobre la permanencia del general PNP Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante su presentación oficial ante el comando institucional y funcionarios del sector.

En su intervención, Astudillo destacó la trayectoria de Arriola y afirmó que trabajarán de manera conjunta para fortalecer la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo.

"Vamos a darle nuevamente otro brillo a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo junto con nuestro general, a quien conozzco ya en ocasiones de combate y en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo", manifestó.

PERMANENCIA NO DEFINIDA

No obstante, la presidenta Keiko Fujimori precisó que la continuidad de Óscar Arriola al frente de la PNP aún no está definida y que la decisión dependerá de la evaluación que realice el ministro del Interior. La mandataria explicó que aguardará la opinión del titular del sector antes de adoptar una decisión sobre el futuro del alto mando policial.