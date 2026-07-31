¿Qué pasará con el cargo de Julián Pérez Mallqui tras su detención?

El diputado Julián Pérez Mallqui continúa detenido en la comisaría de San Miguel tras ser denunciado por presunta violencia física contra una mujer. Hasta el momento, se espera la llegada de un fiscal supremo para definir las diligencias del caso.

Según juristas consultados, si al cumplirse las 48 horas de flagrancia no se dicta otra medida, el legislador podría recuperar su libertad y reincorporarse a sus funciones parlamentarias.

En paralelo, la bancada de Juntos por el Perú informó que evaluará el caso. Además, la Comisión de Ética del Congreso analizará una posible investigación o eventual suspensión.

La defensa del diputado sostiene que los hechos ocurrieron en dos momentos distintos y que la presunta agresión se produjo dentro de la comisaría. Ambos involucrados pasaron por exámenes de médico legista mientras continúa la investigación.