Bancadas se disputan la conformación de comisiones en el Congreso

La distribución de las comisiones en el Congreso de la República se realiza de acuerdo con los curules o el número de integrantes de cada bancada parlamentaria, la Junta de Portavoces y el Portal del Parlamento.

Los grupos políticos más numerosos suelen liderar los equipos de trabajo más disputados e importantes para el control y la dación de leyes.

Criterios de Distribución

Los escaños y la dirección de las comisiones ordinarias se asignan según el peso político de cada bancada, donde la Junta define qué grupo lidera cada comisión mediante consenso o votación formal. Los grupos buscan presidir estamentos estratégicos como Constitución, Fiscalización y Presupuesto.

Organización de las Comisiones

La Cámara de Diputados cuenta con 16 comisiones ordinarias encargadas de iniciar y debatir proyectos de ley, como Constitución, Economía, Educación y Defensa Nacional.

Por su parte la Cámara de Senadores posee 7 comisiones principales enfocadas en revisar, perfeccionar y dar sanción final a las normas, evitando el estancamiento legislativo.

Cabe señalar que, las bancadas o grupos parlamentarios negocian la presidencia de estos grupos de trabajo según su representación numérica y proporcionalidad.