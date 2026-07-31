Carlos Caro: "Los aportes de campaña no corresponden al delito de lavado de activos"

El abogado penalista Carlos Caro afirmó que el Tribunal Constitucional dejó en claro que los aportes de campaña no constituyen el delito de lavado de activos en el caso del expresidente del Perú, Ollanta Humala. "Para que haya lavado de activos tiene que existir dinero sucio", señaló durante una entrevista.

Según explicó, el Ministerio Público no logró acreditar el origen ilícito de los presuntos aportes recibidos en las campañas presidenciales de Humala. Añadió que este criterio ya suma cuatro precedentes en casos similares.

ANULACIÓN DE LA CONDENA

Caro también indicó que, tras la anulación de la condena contra el expresidente, el proceso queda prácticamente encaminado al archivo. A su juicio, la Fiscalía deberá decidir si mantiene la investigación o deja de lado la tesis de lavado de activos.

Finalmente, consideró que esta resolución representa "un punto de inflexión" para el sistema de justicia y sostuvo que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deberían revisar la forma en que se investigan este tipo de casos.