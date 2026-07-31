Ollanta Humala recupera su libertad tras fallo del TC

El expresidente Ollanta Humala recuperó su libertad y tras esto abandonó el penal de Barbadillo luego que el Poder Judicial dispusiera su inmediata excarcelación.

El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la sentencia de 15 años de prisión por lavado de activos relacionada con los aportes a las campañas electorales de 2006 y 2011.

Dejó el penal Barbadillo

El exmandatario dejó el recinto penitenciario cuando en los exteriores del penal un grupo de simpatizantes celebró su libertad tras la nulidad total del proceso penal y el archivo definitivo de la investigación en su contra. Su liberación se da luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenara su salida inmediata de prisión.

La medida se da en cumplimiento de la Sentencia N.° 169/2026 del Tribunal Constitucional (TC), que anuló la totalidad del proceso penal por lavado de activos seguido en su contra.

Sus primeras declaraciones al llegar a su casa

Al llegar a su vivienda, en el distrito de Surco, Humala Tasso señaló a la prensa: “Nos han perseguido, fui secuestrado por el Estado, jamás hemos cometido delito alguno”.

Cabe señalar que, el exmandatario fue recibido por su suegra y se sabe que la interior de su vivienda estaba su hijo esperando reencontrarse con su padre.