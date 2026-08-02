Eliane Karp solicita a presidenta Keiko Fujimori otorgar indulto humanitario a Alejandro Toledo

Desde la ciudad de Tel Aviv, Israel, Eliane Karp volvió a solicitar, esta vez a la "presidenta Keiko Fujimori, un indulto humanitario" para su esposo, el exmandatario Alejandro Toledo, debido al delicado estado de salud por el que atraviesa.

La ex primera dama sostuvo que la salud de su esposo se ha deteriorado durante su permanencia en el penal de Barbadillo. Cumple una condena de 20 años y seis meses por colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur.

Sostuvo que Toledo atraviesa episodios de estrés y ansiedad. “He sabido que se ha caído hace unos días, tiene un pequeño patio para caminar y respirar aire fresco y se ha caído; no sabemos si se ha torcido o roto el tobillo”, apuntó.

MUERTE DE SU MADRE

Por otro lado, reveló la muerte de su madre, Eva Fernenbug, ocurrida anoche en Bélgica. Karp de Toledo afirmó que no pudo acompañarla por la prisión preventiva de 18 meses y la orden de captura internacional dictadas en su contra.

La fallecida estaba comprendida en el caso Ecoteva, relacionado con la compra de propiedades en Perú mediante Ecoteva Consulting Group. El proceso incluye también a Karp y a Toledo por el presunto delito de lavado de activos.