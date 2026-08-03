Congreso bicameral: piden aplicar medidas de austeridad para evitar aumento del gasto público

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que el nuevo Congreso bicameral debe evitar incrementar su presupuesto y aplicar medidas de austeridad que permitan optimizar el uso de los recursos públicos.

Entre las propuestas planteó reducir gastos en viajes, bonos, planillas y comisiones, además de revisar el número de trabajadores y asesores que integran el Parlamento.

García Belaunde señaló que el próximo debate del presupuesto nacional será una oportunidad para que el Legislativo realice ajustes y evite elevar el costo de funcionamiento de las dos cámaras.

Asimismo, consideró que una política de austeridad en el Congreso contribuiría a fortalecer la credibilidad de la institución y dar ejemplo en el manejo responsable de los recursos del Estado.