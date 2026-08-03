Congreso bicameral: plantean reducir gastos en bonos, viajes y planillas bajo nueva gestión

El inicio del nuevo Congreso bicameral abre también el debate sobre el presupuesto que demandará el funcionamiento del Parlamento, ahora integrado por las cámaras de Senadores y Diputados. El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde cuestionó el crecimiento del gasto parlamentario y recordó que el último Congreso bicameral tenía un presupuesto considerablemente menor al registrado durante los últimos años del sistema unicameral.

“La pregunta es: ¿van a seguir aumentando los gastos de esta segunda cámara?”, cuestionó. Con un mayor número de parlamentarios y la necesidad de contar con oficinas y personal para ambas cámaras, una de las interrogantes es si la nueva estructura podrá reducir sus gastos.

MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Al respecto, la segunda vicepresidenta del Senado, Nilsa Chacón, señaló que la actual conducción del Parlamento ha expresado su intención de aplicar medidas de austeridad. “El presidente del Congreso y presidente del Senado ya en su mensaje ha sido bien claro en donde hay una austeridad. Entonces, creo que esa línea es la que vamos a continuar”, manifestó.

Por su parte, la diputada de Fuerza Popular Cecilia Chacón se refirió a los bonos otorgados a los trabajadores del Parlamento durante anteriores gestiones y sostuvo que varios de estos beneficios responden a acuerdos sindicales asumidos por distintas presidencias del Congreso. “Los acuerdos sindicales son los que, en su mayoría, han tenido que ser honrados en diferentes presidencias”, explicó.

Plantean reducir planillas y otros gastos

García Belaunde sostuvo que existen diferentes rubros en los que el nuevo Parlamento podría aplicar recortes, entre ellos bonos, viajes, comisiones y planillas. Según indicó, el último Congreso bicameral funcionaba con aproximadamente 800 trabajadores, mientras que el actual Parlamento iniciaría esta nueva etapa con cerca de 5 mil.