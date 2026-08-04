Richard Arce: "La bicameralidad podía implementarse sin duplicar el presupuesto del Congreso"

Richard Arce sostuvo que la bicameralidad podía implementarse sin aumentar el presupuesto del Congreso. Aseguró que, con una mejor optimización de los recursos, era posible mantener el funcionamiento de ambas cámaras sin elevar el gasto público.

El exparlamentario también criticó los bonos y beneficios que reciben los legisladores, al considerar que estos generan indignación en la ciudadanía. Además, respaldó que algunos congresistas hayan renunciado al bono de instalación cuando no les corresponde.

Durante la entrevista, Arce señaló que el manejo de los recursos del Estado debe priorizar la eficiencia y la transparencia. En esa línea, afirmó que las empresas públicas deben ser sostenibles y evaluarse de acuerdo con sus resultados.

Finalmente, remarcó que el Perú necesita estabilidad política para atraer inversiones y fortalecer el crecimiento económico. Asimismo, insistió en que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para recuperar la confianza de la ciudadanía.