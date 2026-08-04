Defensa de Nadine Heredia pide extender fallo del TC tras excarcelación de Ollanta Humala

A las 7:40 p. m., el expresidente Ollanta Humala recuperó su libertad este jueves tras abandonar el penal de Barbadillo, donde permaneció recluido durante más de un año. El exmandatario salió del establecimiento penitenciario a bordo de un vehículo luego de que el Poder Judicial ordenara su excarcelación en cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC), que modificó su situación jurídica.

Tras la liberación del expresidente, el abogado de Nadine Heredia se pronunció y pidió que los efectos de la sentencia del TC también sean extendidos a su patrocinada. “Es decir, el Poder Judicial no tiene que declararlo nulo, ya está declarado nulo. El asunto es que eso solo lo planteó Ollanta Humala, entonces el TC dice que es nulo para quien demandó, porque procedió debido a que él estaba en la cárcel”, explicó.

¿ACCIONES LEGALES CONTRA EL ESTADO?

El abogado también fue consultado sobre la posibilidad de que el expresidente y su esposa inicien acciones legales contra el Estado por daños y perjuicios. “En el Perú, todo aquel que es agraviado o sufre un daño por un acto ilegal de otro tiene todo el derecho a demandar, y eso abarca al Estado y a funcionarios”, sostuvo.

Según explicó, ambos tendrían la posibilidad de iniciar un proceso judicial para que se determine si corresponde una indemnización por los hechos.“Tienen todo el derecho habilitado para plantear un juicio para que se debata si deben ser indemnizados por este hecho”, agregó.