Formalizan denuncia ética contra diputado Julián Pérez por presunta agresión a su expareja

El diputado Christian Aranda formalizó una denuncia ante la Comisión de Ética contra Julián Pérez Mallqui, quien es investigado por presuntamente haber agredido física, verbal y psicológicamente a su expareja. La solicitud plantea la aplicación de la máxima sanción prevista en el reglamento del Congreso.

La denuncia solicita una suspensión de 120 días y el descuento de haberes, al considerar que los hechos atribuidos al legislador constituyen una grave vulneración a los principios éticos que deben regir la función parlamentaria. Christian Aranda sostuvo que existe un amplio rechazo a la presunta conducta del congresista.

EXPEDIENTE SERÁ EVALUADO

El parlamentario explicó que, una vez instalada la Comisión de Ética, este expediente sería el primer caso en ser evaluado. Tras la investigación correspondiente, el grupo de trabajo determinará si recomienda la sanción y una eventual derivación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En paralelo, el Congreso inició la conformación de sus comisiones ordinarias para el nuevo periodo legislativo. La Junta de Portavoces comenzó la distribución de los integrantes en los distintos grupos de trabajo, mientras las bancadas negocian las presidencias de las principales comisiones.