Cámara de Diputados define a integrantes de la Comisión de Ética

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó la conformación de la Comisión de Ética, que estará integrada por seis parlamentarios representantes de las bancadas con presencia en esta cámara.

El acuerdo fue adoptado por unanimidad durante la sesión realizada este martes 4 de agosto y establece que el grupo de trabajo ejercerá funciones durante un periodo de dos años.

La Comisión de Ética estará integrada por Mery Infantes Castañeda, de Fuerza Popular; César Tito Rojas, de Juntos por el Perú; Edwin Espinoza Huillca, del Partido del Buen Gobierno; Javier Cipriani Thorne, de Renovación Popular; Heber López Letona, de Obras; y Harvey Colchado Huamaní, de Ahora Nación.

Durante la reunión, encabezada por la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, también se aprobó la distribución de integrantes de las 16 comisiones ordinarias para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Según el acuerdo, algunas comisiones estarán conformadas por 26 diputados, mientras que otras tendrán 20 integrantes. Asimismo, la Comisión de Acusaciones Constitucionales contará con 26 miembros, mientras que la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo estará integrada por seis parlamentarios.

SESIÓN

Tras los acuerdos alcanzados por la Junta de Portavoces, se informó que el pleno de la Cámara de Diputados sesionará este miércoles 5 de agosto a las 4 de la tarde.