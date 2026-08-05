Renuncia de Luis Rubio abre paso a Rafael López Aliaga en carrera por la Alcaldía de Lima

La renuncia de algunos candidatos a distintas alcaldías volvió a poner bajo la lupa las reglas electorales de cara a las próximas elecciones municipales. Uno de los casos que más llamó la atención fue la salida de Luis Rubio de la carrera por la Alcaldía de Lima, decisión que dejaría el camino abierto a quien postulaba como teniente alcalde, Rafael López Aliaga.

El caso generó debate debido a que la legislación prohíbe la reelección inmediata de autoridades municipales. Sin embargo, la postulación de alcaldes en ejercicio como primeros regidores ha sido interpretada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como una figura permitida, al tratarse de cargos distintos.

La especialista en legislación electoral Silvia Guevara, señaló que estas renuncias evidencian una posible intención de buscar una reelección encubierta, aunque dentro de un marco legal actualmente permitido.

“Lo que se denota con estas renuncias es una evidente voluntad de poder ir por una reelección encubierta, es decir, sacarle la vuelta a la ley”, sostuvo Guevara.

RENUNCIAS NO SON AUTOMÁTICAS Y DEBEN SER EVALUADAS

La especialista explicó que el plazo para presentar renuncias vence hoy 5 de agosto, a las 11:59 de la noche y precisó que, según el mapeo realizado hasta el día de ayer, se habían presentado 39 renuncias a nivel nacional, de las cuales 21 ya habían sido aceptadas.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, aclaró que las renuncias no son automáticas, sino que deben pasar por un proceso de revisión ante el jurado electoral especial. Entre los requisitos figuran la firma legalizada y el pago de una tasa establecida en el TUPA del JNE.

Sin embargo, Guevara precisó que esta revisión no implica una evaluación de fondo sobre las razones de la renuncia, sino principalmente el cumplimiento de formalidades. Según indicó, la norma no exige que el candidato justifique su salida por fuerza mayor u otra causal específica.

La especialista también consideró necesario que el próximo Congreso evalúe una reforma electoral para cerrar vacíos legales. Entre los puntos a revisar mencionó si la renuncia de una cabeza de lista debería provocar la caída de toda la lista, como ocurre en algunas fórmulas regionales.

Finalmente, Guevara señaló que también debe discutirse si la prohibición de reelección debe mantenerse en los términos actuales o si podría permitirse una reelección por un solo periodo adicional, con mayores candados para evitar interpretaciones que generen controversia electoral.