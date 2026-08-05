Canciller Carlos Espá asegura que el Gobierno alista la visita del papa León XIV al Perú

El canciller Carlos Espá confirmó que el Gobierno viene preparando la llegada del papa León XIV al Perú, con un plan que contempla aspectos logísticos, de seguridad y prevención ante posibles emergencias.

El ministro indicó que se están evaluando medidas de contingencia frente a eventuales lluvias o inundaciones, con el fin de garantizar el desarrollo de todas las actividades programadas.

Asimismo, adelantó que la presidenta Keiko Fujimori recibirá al pontífice en Palacio de Gobierno, donde sostendrán una reunión privada y un encuentro con otras autoridades del Estado.

La visita del papa León XIV es considerada uno de los principales acontecimientos internacionales que recibirá el país en los próximos meses.