Senado realiza su primer pleno tras más de 30 años y abre debate sobre sesiones semipresenciales

Luego de más de 30 años, la Cámara de Senadores realizó su primera sesión plenaria tras el retorno del sistema bicameral al Congreso de la República. “Señores senadores, con el quórum de reglamento se inicia la sesión del Pleno del Senado de la República”, anunció Miguel Torres, presidente de esta cámara, al dar inicio oficialmente a la jornada.

La sesión quedó instalada con la presencia de 55 senadores y se desarrolló en medio de la expectativa por el inicio de esta nueva etapa del Poder Legislativo. Durante la jornada también se registraron incidentes entre algunos parlamentarios y representantes de la prensa, quienes buscaban recoger declaraciones sobre temas relacionados con la conformación de las nuevas comisiones parlamentarias.

Uno de los asuntos que generó preguntas fue la designación de los integrantes de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y, particularmente, la incorporación de César Tito Rojas, de Juntos por el Perú.

¿VIRTUALIDAD?

Otro tema que abrió el debate fue la posibilidad de que el nuevo Congreso bicameral mantenga la modalidad semipresencial para algunas de sus actividades. La diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, aseguró que ya se estarían implementando equipos destinados a permitir la votación virtual.

Al respecto, el presidente del Senado, Miguel Torres, sostuvo que las herramientas tecnológicas pueden contribuir al desarrollo de las labores parlamentarias. “Creo que, en realidad, los avances tecnológicos nos permiten ser más eficientes para poder desarrollar nuestra labor”, manifestó.

Torres precisó que la modalidad de las votaciones dependerá de las decisiones que adopte la Junta de Portavoces y que estas podrían realizarse de manera presencial o semipresencial. Con la instalación de su primer pleno, la Cámara de Senadores inicia formalmente sus actividades en el nuevo Congreso bicameral.