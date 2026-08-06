Estudio advierte presunta reelección encubierta en candidaturas municipales

Un estudio del Instituto Aklla identificó una presunta modalidad de "reelección encubierta", en la que alcaldes que postularon como primer regidor terminaron convirtiéndose en candidatos a la alcaldía tras la renuncia del cabeza de lista.

Uno de los casos es el de Independencia, donde Alfredo Reynaga asumió la candidatura a la alcaldía luego de la renuncia de Felicita Rodríguez. Una situación similar ocurrió en Lima con Rafael López Aliaga, quien pasó de primer regidor a candidato tras la renuncia de Fernando Rubio.

MÁS DE 20 RENUNCIAS

El informe señala que 131 alcaldes postulan como primer regidor y que, hasta el momento, 63 ya encabezan listas. Además, 25 renuncias fueron aceptadas por los Jurados Electorales Especiales y otras 26 siguen en evaluación.

Entre los casos mencionados figuran los alcaldes de San Miguel, Lurín, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Independencia, Santa Rosa y Los Olivos. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones continuará revisando las apelaciones que se presenten.