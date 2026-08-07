Cuestionan millonarios bonos y aumento del gasto en personal del Congreso

El Congreso enfrenta cuestionamientos por el incremento del gasto en personal y el esquema de bonos otorgados a sus trabajadores. Según el informe, el gasto en planilla pasó de S/402 millones en 2021 a S/906 millones en 2025.

Entre los beneficios figuran bonos por cierre de periodo legislativo, gastos operativos, refrigerio, escolaridad y otras asignaciones. Algunos trabajadores pueden recibir sueldos de hasta S/10,900, además de estos pagos adicionales.

Expertos cuestionaron la falta de justificación para algunos beneficios, como el bono de escolaridad incluso para trabajadores sin hijos. También advirtieron sobre la limitada independencia del órgano de control interno del Parlamento.

A ello se suma que diputados y senadores recibirían un bono de instalación de S/15,600 y otros beneficios económicos. El incremento del gasto genera críticas en medio del déficit fiscal y del uso de recursos públicos.