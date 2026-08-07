Betssy Chávez: excanciller señala que gobierno debe dar explicaciones por entrega de salvoconducto

Betssy Chávez ya se encuentra en México, luego de recibir el salvoconducto que le permitió salir del país tras permanecer asilada en la embajada mexicana. Su caso volvió a generar debate político y diplomático, debido a los cuestionamientos sobre si correspondía o no otorgarle asilo político.

Respecto a ello, el excanciller Luis Gonzalez Posada cuestionó la decisión y sostuvo que el asilo no debe ser utilizado como una vía para eludir procesos judiciales. Según explicó, tanto la legislación peruana como la normativa internacional establecen límites claros para conceder este beneficio a personas procesadas por delitos comunes.

Gonzalez Posada citó la Ley N.º 27840 y la Convención de Caracas de 1954, normas que, según indicó, impiden otorgar asilo a quienes se encuentren inculpados, procesados o condenados ante tribunales competentes por delitos comunes.

“Tanto la ley nacional como la ley internacional son dos barreras que se han establecido para impedir que se utilice el asilo como una forma de eludir la justicia”, señaló el excanciller.

CUESTIONA ROL DE MÉXICO EN CASO BETSSY CHÁVEZ

González Posada también consideró que el Gobierno de México habría interferido en asuntos internos del Perú desde la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de asumir una postura de defensa política frente al caso del expresidente Pedro Castillo.

El excanciller sostuvo que el actual ministro de Relaciones Exteriores deberá dar explicaciones ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, al tratarse de una decisión delicada que involucra principios como la soberanía y la no intervención.

Si bien cuestionó la calificación del asilo otorgado a Betssy Chávez, González Posada reconoció que, una vez concedido, al Perú ya no le quedaba otro camino que entregar el salvoconducto correspondiente.

“Yo lo que estoy analizando es que está mal otorgado, pero una vez que lo han otorgado, no le queda otro camino que entregar el salvoconducto y sacarlo del país”, expresó.

Finalmente, señaló que las relaciones comerciales, turísticas y económicas entre Perú y México no se han visto afectadas directamente por esta tensión diplomática. Sin embargo, recordó que México impuso visa a los ciudadanos peruanos durante la gestión de López Obrador, hecho que calificó como una respuesta política frente al caso Chávez.