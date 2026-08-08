¡No serán viernes! Ministro de Economía cambia propuesta y anuncia que feriados se moverán a los lunes

El Gobierno de Keiko Fujimori modificó la propuesta inicial para trasladar los feriados nacionales a un día fijo de la semana. Tras anunciar por la mañana que serían los viernes, el ministro de Economía, Elmer Cuba, se rectificó horas después.

Durante una entrevista con Canal N, Cuba confirmó que, desde 2027, los feriados intermedios se moverán a los días lunes, argumentando que esta decisión es mejor para la productividad y el turismo.

"Lo hemos seguido discutiendo, los lunes es un mejor día porque los sábados hay gente que trabaja, empresas que trabajan", señaló. La medida no reducirá ni aumentará el número de feriados, sino que los optimizará, exceptuando el 28 y 29 de julio, Navidad y Año Nuevo, que se mantendrán en sus fechas.

Aumento del sueldo mínimo y apoyo a mypes

En la misma conferencia, el ministro adelantó que el incremento del salario mínimo se hará en dos tramos (S/100 y S/70) y deberá ser discutido en el Consejo Nacional del Trabajo. Para mitigar el impacto en la informalidad laboral, que calificó de 90% en Lima Metropolitana y 95% fuera de ella, el gobierno otorgará un bono único a las empresas, especialmente a las mypes.

Impulso a inversión privada

Cuba también anunció la decisión del Ejecutivo de fomentar la inversión privada mediante la reducción de la tramitología que retrasa la obtención de permisos y licencias. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para dinamizar la economía, combinando ajustes en el calendario laboral con mejoras en el entorno empresarial.