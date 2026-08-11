Perú envía 12.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto de 7,4

El Gobierno peruano envió este martes unas 12.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú. El cargamento busca apoyar a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país vecino y dejó cientos de víctimas y daños en diversas zonas.

La presidenta Keiko Fujimori participó en la ceremonia de envío junto al primer ministro Luis Galarreta, el ministro de Defensa Rafael Belaunde y el canciller Carlos Espá. La mandataria señaló que este corresponde a un primer envío de productos y anunció que se viene coordinando el traslado de un grupo de rescatistas certificados para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes.

“Están coordinando para que probablemente mañana salga un segundo avión, pero con voluntarios. Rescatistas certificados para ayudar a nuestro hermano país de Colombia”, señaló Fujimori ante los medios. Por su parte, Luis Galarreta informó que el Perú también ofreció enviar unidades de rescate y que se encuentran a la espera de la autorización formal de la Cancillería colombiana.

CIFRAS

Mientras continúa la atención de la emergencia, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella informó que el número de fallecidos ascendió a 181, además de 2.595 heridos y 195 desaparecidos. El mandatario también reportó 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas y 807 centros educativos afectados.