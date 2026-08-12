Por tercera vez, suspenden instalación de la Comisión de Ética

La sesión de instalación de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados fue suspendida por tercera vez sin concretar su inicio oficial. Sin embargo, luego de las votaciones, se anunció que el grupo de trabajo estará presidido por Heber López, del partido Obras.

La vicepresidencia quedó a cargo de Juntos por el Perú y la secretaría fue asumida por Ahora Nación. Además, los integrantes acordaron que las sesiones se realizarán únicamente de manera presencial.

COMISIONES

En la distribución de las comisiones de la Cámara de Diputados, Juntos por el Perú tendrá a su cargo las comisiones de Constitución, Justicia, Energía y Minas, además de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Fuerza Popular presidirá las comisiones de Inclusión Social, Producción, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, así como la Comisión No Legislativa de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo.

Por su parte, Buen Gobierno estará a cargo de las comisiones de Salud, Infraestructura, Educación y Cultura. Renovación Popular presidirá las comisiones de Defensa, Modernización y Control del Estado. Mientras que el partido Obras tendrá bajo su responsabilidad las comisiones de Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor, Ética y Economía.