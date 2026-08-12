Gobierno evalúa medidas para enfrentar la criminalidad

El canciller Carlos Espá se pronunció tras la finalización del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno y se refirió a las medidas que prepara el Ejecutivo luego de los recientes ataques contra empresas de transporte por parte de bandas criminales.

“Estamos en un proceso de tener un buen paquete para presentarlo ante el Congreso. La gran prioridad es la seguridad, la ciudadanía espera que el Estado tenga una respuesta clara para enfrentar la criminalidad”, declaró a 24 Horas.

Espá señaló que la presidenta considera como principales prioridades la inseguridad y la criminalidad, además del fenómeno de El Niño. “La presidenta, primero el tema de la inseguridad y la criminalidad y el segundo tema es el fenómeno de El Niño. En cuanto el Congreso apruebe este paquete de facultades, la ciudadanía va a ver un gran cambio”, agregó.

VISITA DEL PAPA FRANCISCO XIV

Finalmente, el canciller brindó detalles sobre el itinerario previsto para la llegada del papa Francisco XIV y aseguró que el Ejecutivo viene realizando las coordinaciones necesarias para su visita. “Estamos haciendo todo lo posible para que esto sea un éxito”, manifestó.