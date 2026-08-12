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12/08/2026

ONPE calcula más de S/ 222 millones para financiar al nuevo Congreso

Seis organizaciones políticas accederían a recursos públicos durante el próximo quinquenio, según las estimaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.



Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno, Cívico Obras y Ahora Nación recibirían más de S/ 222 millones en financiamiento público directo durante el periodo 2026-2031.

El monto casi triplica los S/ 77 millones 980 mil asignados durante el quinquenio anterior. La ONPE estima una distribución conjunta de aproximadamente S/ 44 millones 423 mil al año.

Fuerza Popular recibiría más de S/ 45 millones 738 mil, mientras que Ahora Nación obtendría más de S/ 31 millones 878 mil, según las proyecciones.

La ONPE será responsable de verificar que los recursos entregados a los partidos políticos sean utilizados de acuerdo con las normas establecidas.


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