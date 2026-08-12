ONPE calcula más de S/ 222 millones para financiar al nuevo Congreso

Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno, Cívico Obras y Ahora Nación recibirían más de S/ 222 millones en financiamiento público directo durante el periodo 2026-2031.

El monto casi triplica los S/ 77 millones 980 mil asignados durante el quinquenio anterior. La ONPE estima una distribución conjunta de aproximadamente S/ 44 millones 423 mil al año.

Fuerza Popular recibiría más de S/ 45 millones 738 mil, mientras que Ahora Nación obtendría más de S/ 31 millones 878 mil, según las proyecciones.

La ONPE será responsable de verificar que los recursos entregados a los partidos políticos sean utilizados de acuerdo con las normas establecidas.